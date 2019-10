Alle mensen die woensdag tijdens het bouwprotest zijn gearresteerd, zijn inmiddels weer vrijgelaten, bevestigt de politie donderdag. De man die wordt verdacht van poging tot doodslag is ook vrijgelaten, maar het onderzoek is nog niet afgerond.

De man die werd opgepakt op verdenking van poging tot doodslag zou woensdag hebben geprobeerd een motoragent van de weg te rijden.

De politie wilde nog niet aan NU.nl laten weten of de agent daadwerkelijk is geraakt door de man en of hij gewond is geraakt.

Wel is bekend dat de agent aangifte heeft gedaan. De politie meldt wel dat het onderzoek nog loopt en dat de man verdachte blijft in de zaak.

Daarnaast kreeg een aantal arrestanten een dagvaarding mee. Zij moeten zich binnenkort verantwoorden voor de rechter. Ook zijn enkele boetes uitgedeeld. Het is niet bekend hoeveel demonstranten een dagvaarding of een boete hebben gekregen.

Arrestaties tijdens het bouwprotest

Tijdens het bouwprotest van woensdag werden in totaal 26 mensen aangehouden. Veertien van hen zijn aangehouden voor opruiing en vernieling, omdat ze ondanks aanwijzingen van de politie toch de Utrechtsebaan opreden.

Zeven mensen die flessen naar agenten hadden gegooid, werden opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Na het protest reed een aantal demonstranten langzaam over de A12, wat volgens de politie tot een gevaarlijke situatie leidde. Daarvoor zijn vier personen opgepakt.

Woensdag demonstreerden mensen uit de bouwsector tegen het nieuwe stikstofbeleid en de strengere regels omtrent PFAS. PFAS is een verzamelnaam voor slecht afbreekbare en schadelijke stoffen die in de grond zitten. Volgens de bouwers zijn de nieuwe normen zo streng dat ze hun werk niet meer kunnen uitvoeren.