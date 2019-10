Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag veertien jaar celstraf geëist tegen de 21-jarige Ogilvan J. die ervan verdacht wordt de negentienjarige Gondillo Lowland, ofwel rapper Bolle, in oktober 2018 dood te hebben geschoten in Amsterdam-Zuidoost.

Het OM meent dat er te weinig aanwijzingen zijn voor moord, maar wel kan er gesproken worden van doodslag. Verder spreekt de officier van justitie van "een buitengewoon ernstig feit, een misdrijf van de allerhoogste categorie." Daarbij hoort de eis van veertien jaar onvoorwaardelijk.

Tijdens de rechtszaak donderdag ontkende J. iets met de zaak te maken te hebben. Het OM noemde de verklaring van J. "buitengewoon ongeloofwaardig".

Zo zou hij tegen drie getuigen gezegd hebben 'Bolle' te hebben neergeschoten. Ook werd hij op camerabeelden in de buurt gezien en is de kleding die hij die dag aanhad verdwenen.

Rapper Bolle in oktober zwaargewond op straat aangetroffen

Lowland werd op 10 oktober zwaargewond aangetroffen op straat.

De verdachte zou met opzet na kalm beraad en overleg met een vuurwapen één of meerdere kogels in de richting van Lowland hebben geschoten. Daarbij werd de rapper in zijn borst of linkerschouder geraakt, waarna hij aan zijn verwondingen overleed.

Wat de toedracht was voor de onenigheid tussen de verdachte en het slachtoffer, is vooralsnog onbekend.

Volgens Het Parool maakte J. ten tijde van het schietincident deel uit van de Top 400. Daarin staan jongeren die begeleid worden om te voorkomen dat ze opnieuw met politie in aanraking komen.

Enkele honderden mensen lopen stille tocht

Enkelen honderden mensen namen deel aan een stille tocht die de familie en vrienden een paar dagen na de schietpartij organiseerden voor het negentienjarige slachtoffer.

Lowland heeft onder zijn artiestennaam Bolle meerdere nummers opgenomen. Hij maakte met zes vrienden deel uit van de groep Sevengang.

De uitspraak van de rechter wordt over twee weken verwacht.