Het gerechtshof in Leeuwarden heeft in hoger beroep werkstraffen van negentig uur opgelegd aan vijftien personen die in 2017 de A7 blokkeerden om tegenstanders van Zwarte Piet tegen te houden. Jenny Douwes werd schuldig bevonden aan opruiing en het medeplegen van de blokkade.

In tegenstelling tot de rechtbank acht het gerechtshof alle ten laste gelegde feiten bewezen, maar legt het hof wel een beduidend lagere straf op. Dat komt doordat het hof de blokkade als een incident beschouwt en er geen ernstige ongevallen zijn gebeurd.

15 van de in totaal 34 personen die als 'blokkeerfriezen' bekend kwamen te staan, tekenden hoger beroep aan tegen de in november 2018 opgelegde voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen tot 240 uur.

Zij hielden in 2017 drie bussen met tegenstanders van Zwarte Piet tegen die op weg waren naar de sinterklaasintocht in Dokkum. Zij wilden daar demonstreren en hadden daar vooraf toestemming voor gekregen.

"Het op een dergelijke manier ondermijnen van een beslissing van het bestuur en het anderen de mogelijkheid ontnemen om te demonstreren, is zeer ernstig en ontoelaatbaar", aldus het hof.

Advocaat vroeg om vrijspraak

Volgens advocaat Tjalling van der Goot, die veertien van de personen in hoger beroep bijstond, was het blokkeren van de snelweg ter hoogte van Oudehaske in Friesland geen doel op zich. De demonstranten wilden een langzaamaanactie houden en de tegenstanders van Zwarte Piet alleen ophouden.

"Uiteindelijk is door een onbekende persoon gestopt, waardoor een file ontstond", aldus Van der Goot. Van een gecoördineerde actie was volgens de advocaat geen sprake en daarom moest volgens hem vrijspraak volgen.

Advocaat Van der Goot (rechts op de foto) komt aan bij het hof. (Foto: Pro Shots)

OM in hoger beroep om gedeeltelijke vrijspraak

Het Openbaar Ministerie (OM) ging in hoger beroep, omdat de rechtbank verdachten had vrijgesproken van het gebruiken van of dreigen met geweld.

Volgens het OM had Douwes daarnaast een actieve rol bij de blokkade en moest zij ook hier schuldig aan worden bevonden.

Het hof ging hierin mee, maar dat leidde niet tot een hogere straf. "Alle verdachten hebben feitelijk ongeveer eenzelfde aandeel in het gebeuren gehad", aldus de rechter. De kans op herhaling werd daarnaast klein geacht.

Het OM laat weten tevreden te zijn met de uitspraak en niet in cassatie te gaan.