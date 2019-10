De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag vijf mannen opgepakt op verdenking van het plegen van een plofkraak in Dordrecht.

Het misdrijf vond rond 3.20 uur plaats vlak bij een winkelcentrum in het oosten van de stad.

Volgens de politie zagen getuigen na de explosie mannen wegrijden op een scooter. Agenten konden de verdachten korte tijd later inrekenen op de Randweg (N3) in Dordrecht.

Het is niet bekend of bij de plofkraak geld is buitgemaakt. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Boven de pinautomaat zitten woningen, maar die hoefden niet ontruimd.