Het wordt donderdag een frisse dag met in de ochtend temperaturen die rond het vriespunt liggen.

Overdag is het overwegend zonnig. In de loop van de middag komt er vanuit het zuiden wel meer bewolking. Desondanks blijft het donderdagmiddag wel droog.

De gemiddelde temperatuur ligt in de middag rond de 9 graden.

In de nacht van donderdag op vrijdag trekt er geleidelijk meer bewolking over vanuit het zuidwesten. In het oosten zijn er echter brede opklaringen en koelt het af tot het vriespunt.