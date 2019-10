Landbouwminister Carola Schouten heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek gevraagd een versneld stikstofadvies uit te brengen over de luchtvaart, meldt de NOS. Het adviescollege zal het rapport nu presenteren voor het einde van het jaar, bevestigt een woordvoerder woensdag aan NU.nl.

Het rapport over de luchtvaart zal het derde advies zijn dat het Adviescollege Stikstofproblematiek geeft over het stikstofprobleem in Nederland. Oorspronkelijk zou het advies over de luchtvaart pas in mei 2020 gepubliceerd worden.

In het eerste advies in september raadde de commissie het kabinet aan "drastische maatregelen" te nemen. Het hoogste gerechtshof in Nederland had namelijk geoordeeld dat de overheid jarenlang een stikstofbeleid had gevoerd dat in strijd was met Europese regels.

Hierdoor hadden allerlei sectoren in Nederland te veel ruimte gekregen om stikstof uit te stoten. Adviescollege Stikstofproblematiek adviseerde in het eerste rapport onder meer de uitstoot van de veestapel omlaag te brengen en de maximale snelheid te verminderen.

'Luchthavens hebben geen natuurvergunning'

Milieuorganisaties stellen dat een aantal luchthavens in Nederland ten onrechte geen natuurvergunningen heeft. Het gaat volgens NOS om Schiphol, Lelystad Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Eindhoven Airport.

Woensdag protesteerde de bouwsector op het Malieveld in Den Haag tegen de effecten van het stikstofbeleid. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) meldt aan Nieuwsuur dat de stikstofcrisis duizenden banen zal kosten in de bouw.

Het EIB onderzocht de effecten van de stikstofproblematiek op bouwprojecten en verwacht dat de sector voor het eerst sinds de economische crisis zal krimpen.