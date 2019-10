De politie heeft woensdag in totaal 26 mensen aangehouden bij het bouwprotest in Den Haag. Zij werden onder meer aangehouden voor openlijke geweldpleging, opruiing, vernieling, gevaarlijk rijgedrag en poging tot doodslag.

Er waren enkele duizenden mensen aanwezig op het Malieveld in Den Haag tijdens het bouwprotest, een deel van hen met kiepwagens en heftrucks.

Om te voorkomen dat er nog meer bouwvoertuigen het al volle Malieveld op zouden rijden, werd de A12 op de Utrechtsebaan afgezet. Een aantal van de demonstranten reed ondanks de aanwijzingen van de politie toch de Utrechtsebaan op.

In totaal werden daar vervolgens veertien mensen aangehouden voor opruiing en vernieling. Eén persoon is aangehouden voor poging tot doodslag nadat hij probeerde een motoragent van de weg af te rijden. Anderen die de Utrechtsebaan op reden, hebben een boete gekregen.

ME ingezet om orde te herstellen

Rond 14.00 uur was het protest afgelopen, waarna een aantal mensen met flessen naar agenten gooide. De ME moest worden ingezet om de orde te herstellen. Op het Malieveld zijn toen zeven mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde: waarschijnlijk waren deze arrestanten onder invloed van alcohol.

Na de demonstratie weigerden sommigen betogers hun voertuigen weg te halen van de A12, waardoor het verkeer vast kwam te staan. Omdat er met stenen naar de politie werd gegooid moest de ME opnieuw worden ingezet. Rond 16.45 uur waren de voertuigen alsnog weg van de A12.

Even verderop op de A12 reed om 17.15 uur ook nog een aantal demonstranten met hun voertuigen langzaam en over de gehele breedte van de weg, wat een gevaarlijke situatie opleverde. De stoet werd stilgezet en zeven mensen zijn opgepakt.

Bij de boerenprotesten eerder deze maand waren zover bekend een stuk minder mensen opgepakt. Bij de eerste boerendemonstratie in Den Haag werden zeven mensen opgepakt, bij de tweede zijn vier aanhoudingen verricht.

Langzaam rijdend verkeer blokkeert de A12. (Foto: NU.nl/Hetty Schoonderbeek)

6.000 mensen uit bouwsector op Malieveld

De organisatoren van het protest, Stichting Grond in Verzet, betreurt het dat mensen onrust hebben veroorzaakt en zijn opgepakt, maar dat zou gaan om een aantal "raddraaiers" die op de demonstratie waren afgekomen.

De organisatie blikt zelf terug op een geslaagde actiedag in Den Haag. "We hebben kabinet en politiek goed duidelijk kunnen maken dat het water veel ondernemers letterlijk tot aan de lippen staat als gevolg van de stikstof- en PFAS-impasse," aldus initiatiefnemer Klaas Kooiker van Grond in Verzet.

Woensdag demonstreerden volgens de organisatie in totaal zesduizend mensen uit de bouwsector tegen het nieuwe stikstofbeleid en strengere regels omtrent PFAS, een verzamelnaam voor nauwelijks afbreekbare, schadelijke stoffen. Ministers Carola Schouten van Landbouw en Eric Wiebes van Economische Zaken beloofden op het Malieveld serieus naar de problemen te kijken, maar konden geen grote geen grote toezeggingen doen.