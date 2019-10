Door het bouwprotest in Den Haag en verschillende werkzaamheden was het kort voor 17.00 uur al twee keer zo druk op de weg als op een gemiddelde woensdag, meldt Rijkswaterstaat. De drukte is rond 18.30 uur langzaam aan het afnemen. Rondom Den Haag, Rotterdam en in het midden van Nederland is het nog wel druk op te wegen.

Rond 17.30 uur stond er volgens de ANWB al meer dan 600 kilometer file. Dit is inclusief de N-wegen.

Vooral rond Den Haag en Utrecht moet rekening worden gehouden met verkeershinder. Het verkeer op de A12 naar Den Haag stond grotendeels vast doordat er voertuigen op de Utrechtsebaan (het einde van de A12) geparkeerd stonden. Reizigers werd daarom geadviseerd om een andere route naar Den Haag te nemen.

Ook de andere kant op reed het verkeer langzaam. "We zien dat er hier en daar wat stoetjes ontstaan van bouwvoertuigen. Ze rijden met een redelijke snelheid maar zorgen wel voor de nodige vertraging", aldus Rijkswaterstaat op dat moment.

Ook in de rest van het land is het druk. Dit komt gedeeltelijk door de langzame bouwvoertuigen, maar ook grote werkzaamheden en de laagstaande zon waardoor veel automobilisten uit voorzorg langzamer rijden, spelen een rol.