De rechtbank Noord-Nederland houdt woensdagmiddag een schouw bij de boerderij in Ruinerwold waar medio oktober vijf personen en hun vermoedelijke vader werden aangetroffen, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Dagblad van het Noorden.

Het onderzoek op de boerderij vindt plaats op dezelfde dag dat de rechtbank heeft besloten dat het voorarrest van de vermoedelijke vader Gerrit Jan van D. en medeverdachte Josef B. met negentig dagen wordt verlengd.

De schouw en beslissing tot verlenging van het voorarrest staan los van elkaar.

Een persrechter laat in reactie weten dat de rechtbank het zinnig achtte de situatie in de boerderij zelf te aanschouwen. Dit gebeurde in overleg met de officier van justitie en de verdediging, die zelf ook aanwezig waren.

"Het gaat hier om een huurpand dat op enige termijn weer aan de eigenaar zal worden overgedragen", aldus de persrechter. "Daarom vond de rechtbank het verstandig nu al te gaan kijken".

Op wat zij daar hebben aangetroffen wilde de persrechter geen antwoord geven. "Dat is onderdeel van het onderzoek."

Mannen verdacht van vrijheidsberoving

De 67-jarige Van D. wordt verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving en mishandeling door het benadelen van de gezondheid van anderen. Ook wordt hij verdacht van witwassen. In de boerderij is een geldbedrag aangetroffen.

De 58-jarige B., de huurder van het pand, wordt hetzelfde ten laste gelegd.

Gezin kwam in beeld na 'ontsnapping' van zoon

Het gezin kwam in beeld nadat een van de zes kinderen zou zijn ontsnapt. De zoon vertelde zijn verhaal aan een barman, waarop de politie werd ingeschakeld.

De politie houdt er rekening mee dat deze mensen mogelijk sinds 2010 in afzondering in de woning in Ruinerwold hebben geleefd.

Of Van D. daadwerkelijk de vader is van de kinderen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar wordt onderzocht aan de hand van DNA-onderzoek. De kinderen zouden zelf hebben verklaard dat zij kinderen van Van D. zijn, maar zij staan niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). De moeder van de kinderen is al enige tijd overleden.