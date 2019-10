Zowel automobilisten als treinreizigers kunnen de Amsterdamse Zuidas van donderdag- tot zondagavond nauwelijks bereiken. De A10 Zuid richting Utrecht is afgesloten en er is geen treinverkeer mogelijk tussen de stations Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI.

Vooral op vrijdag zal de afsluiting tot veel overlast leiden. De gemeente Amsterdam adviseert automobilisten en treinreizigers met klem de Zuidas drie dagen lang te mijden.

De ANWB deelt dit advies. De organisatie zegt dat automobilisten die normaal gesproken langs de Zuidas moeten rijden zich goed moeten voorbereiden en raadt ze aan een alternatieve route uit te stippelen. "Of stel de reis uit als dat mogelijk is", beklemtoont een zegsman. "Dat advies geldt trouwens ook voor dagjesmensen in het weekend."

Vanuit de richting van de A10 West is de ringweg afgesloten vanaf knooppunt De Nieuwe Meer. En vanaf Schiphol is de snelweg afgesloten vanaf knooppunt Badhoevedorp. Het verkeer wordt omgeleid via de A5 en A9.

NS: Neem een andere route, er rijden geen extra treinen

De afsluiting van een deel van het spoor bij Amsterdam Zuid heeft als gevolg dat er tussen Schiphol en Duivendrecht en tussen Schiphol en Amsterdam Bijlmer ArenA op vrijdag en zaterdag geen treinen rijden. Op zondag zal er zeer beperkt treinverkeer mogelijk zijn.

Reizigers krijgen het advies van de luchthaven naar Amsterdam Lelylaan te reizen en daar de metro te pakken naar een ander station.

De NS laat weten geen extra treinen in te zetten op dit traject. "We hebben alle vaste reizigers op deze route veelvuldig op de hoogte gesteld van de problemen", aldus een woordvoerder. Buitenlanders die op Schiphol aankomen, worden opgevangen door medewerkers van de NS. "En we adviseren iedereen met klem van tevoren een ov-app te raadplegen voor de actuele stand van zaken."

Een gigantische betonplaat moet naar het station worden geschoven

De afsluiting van de A10 Zuid en het spoor bij station Amsterdam Zuid is nodig, omdat in de nacht van 1 op 2 november een gigantische betonnen plaat over de A10 en het spoor geschoven moet worden. Dit is het eerste dakdeel van de nieuwe tunnel onder het station. Dit is een gigantische klus waar drie dagen voor zijn uitgetrokken.

De A10 Zuid gaat van vier naar zes rijstroken en verdwijnt in de toekomst in het hart van de Zuidas onder de grond. Station Amsterdam Zuid wordt geheel vernieuwd, ook om de grote stroom reizigers van en naar Schiphol te kunnen blijven verwerken. Het hele project moet in 2028 zijn afgerond.