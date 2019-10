De particuliere woningmarkt in Utrecht discrimineert op basis van etniciteit en seksuele geaardheid, meldt de gemeente Utrecht woensdag na onderzoek van Academie van de Stad in opdracht van de gemeente.

Ruim 80 procent van de makelaars is bereid in te gaan op een discriminerend verzoek van een verhuurder. Daarnaast maken huurders met een niet-westerse naam of met een partner van hetzelfde geslacht minder kans op een huis.

Voor het onderzoek reageerden de fictieve potentiële huurders Abdel El Amrani en Stef de Vries per e-mail op 110 woningen. Die e-mail werd naar de verhuurder of de makelaar gestuurd. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een niet-westerse naam in 13,5 procent van de gevallen en potentiële huurders met een partner van hetzelfde geslacht in 10,9 procent van de gevallen ongelijk werden behandeld.

Wethouder Kees Diepeveen van Utrecht zegt geschrokken te zijn van de uitkomsten. "Wij nemen dit hoog op. Discriminatie is onacceptabel. De gemeente spreekt zich nadrukkelijk uit tegen discriminatie en maakt zich sterk voor een inclusieve samenleving. Wij ondernemen dan ook onmiddellijk een aantal acties om discriminatie op de Utrechtse woningmarkt te bestrijden."

Gemeente wil in gesprek met brancheorganisaties

De gemeente wil in overleg met Utrechtse brancheorganisaties van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vastgoed Belang. Ook daagt de gemeente de Utrechtse verhuurders en de brancheverenigingen uit om met een plan van aanpak te komen.

Daarnaast moet de bewustwording over discriminatie op de woningmarkt worden vergroot en verkent de gemeente de mogelijkheden voor het uitdelen van boetes.