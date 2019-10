Enkele duizenden bouwers zijn woensdagochtend op het stikstofprotest op het Malieveld in Den Haag afgekomen. De stoet bouwvoertuigen veroorzaakte in de spits flinke overlast. Het laatste deel van de A12 blijft de rest van de dag afgesloten en ook in de avondspits wordt veel hinder verwacht.

Volgens NU.nl-verslaggever Job van der Plicht, die op 1 oktober ook bij het boerenprotest was, houden de bouwers het wel een stukje gezelliger: de sfeer is minder grimmig en er wordt gezellig met elkaar gekeuveld. Tegelijkertijd waren de boeren wel met een stuk meer.

Op het Malieveld staan woensdag voornamelijk bouwvakkers die aan het begin van de bouwketen staan, zoals grondverzetters en kraanmachinisten.

De nieuwe PFAS-regels (0,1 microgram per kilo grond) zijn ingegaan per 1 oktober. Daarvan merkt het begin van de bouwketen nu de gevolgen.

Er is minder werk en zelfstandigen hebben daardoor geen of amper werk meer. Bouwvakkers die verderop in de keten zitten, zoals stukadoors, schilders en timmermannen, merken nog niet enorm veel van de problemen.

Politie sluit A12 af en houdt colonne bouwers tegen

De Koninklijke Marechaussee heeft rond 10.30 uur met shovels vele tientallen bouwers die nog op weg waren naar het Malieveld tegengehouden op de Utrechtsebaan, het laatste deel van de A12. De chauffeurs hebben de afsluiting van dit deel van de rijksweg genegeerd.

Door een barricade van shovels konden de bouwers niet verder rijden. De hele weg staat nu vast. De politiewoordvoerder kon niet zeggen hoe de colonne van bouwvoertuigen nu weg moet komen. Wel is duidelijk dat de Utrechtsebaan tot het einde van de dag niet meer open gaat. Dit zal naar verwachting veel overlast veroorzaken in de avondspits rond Den Haag.

De politie roept de actievoerders die onderweg zijn naar het Malieveld met klem op de voertuigen te parkeren bij het stadion van ADO Den Haag aan de rand van de stad.

Rijkswaterstaat: Avondspits ook onvoorspelbaar en grillig

Rijkswaterstaat kan nog niet voorspellen hoe de avondspits gaat verlopen als gevolg van de bouwsector. "Het hangt er erg van af hoe de voertuigen het Malieveld gaan verlaten na het protest", zegt een woordvoerder. "Gaan ze met z'n allen tegelijk, of meer verspreid? Daar hebben we pas halverwege de middag een goed beeld van."

Het is echter zeker dat het extra verkeer problemen gaat veroorzaken. "Sowieso is de avondspits op woensdag altijd drukker en rommeliger dan de ochtendspits", waarschuwt de zegsman.

Op dit moment veroorzaken de demonstranten alleen overlast op de wegen rond Rotterdam, waar een groep van tientallen truckers met zeer lage snelheid om de stad heen rijdt. Dit leidt tot overlast op de A16, A20, A4 en A15. Het is onduidelijk hoelang deze actie gaat duren.