Fileupdate: In totaal staat er nu 430 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat is meer dan gebruikelijk is voor een woensdagochtend, maar topdrukte blijft vooralsnog uit. Rond 7.30 uur was de overlast het grootst rond Utrecht. Ook op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven moet het verkeer rekening houden met minimaal een half uur vertraging.

Daarnaast doen zich grote problemen voor op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Automobilisten moeten daar rekening houden met zeker een half uur extra reistijd. Daarnaast slibt de A13 van Rotterdam naar Den Haag snel dicht. En ook staat er op de A7 van Groningen naar Zwolle inmiddels een file van 9 kilometer.

Het is verboden om langzaam te rijden op de snelwegen. Maar in dit soort uitzonderlijke gevallen grijpt de politie alleen in als actievoerders aanwijzingen van de politie niet opvolgen. Eerder was dit ook het geval bij de boeren. Uit reacties op sociale media bleek dat dit tot veel ergernis onder andere weggebruikers leidde.