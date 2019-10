Hierom protesteren de bouwers vandaag:

Net als de boeren die eerder deze maand demonstreerden, richt de bouwsector zich op de stikstofregels van het kabinet. Door een uitspraak van de Raad van State mag het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt worden om bouwvergunningen te verlenen en daardoor liggen duizenden bouwprojecten stil.



Daarnaast is de bouwsector ook niet blij met de PFAS-regels van het kabinet. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, die worden gebruikt bij de productie van bijvoorbeeld waterbestendige kleding en antiaanbakpannen. De stoffen komen in de grond en het grondwater terecht door de uitstoot van fabrieken en ongelukken. PFAS is niet afbreekbaar.



Het is nog niet bekend hoe schadelijk de PFAS-stoffen precies zijn. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in juli bepaald dat er in 1 kilo grond maximaal 0,1 microgram PFAS mag zitten. Als de grond meer schadelijke stoffen bevat, dan mag die alleen worden verplaatst naar een plek die evenveel of meer PFAS bevat. Die norm is 0,1 microgram, omdat dit de laagste waarde is die kan worden gemeten.



Of de norm kan worden verhoogd, moet blijken uit onderzoek van het RIVM. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft het RIVM gevraagd de resultaten van dat onderzoek versneld te publiceren. Voor 1 december moet duidelijk zijn of een hogere norm dan 0,1 microgram per kilo schadelijk is voor het milieu of de gezondheid.