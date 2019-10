Grond in Verzet niet te spreken over blokkade A12



De Utrechtsebaan (het laatste deel van de A12 richting Den Haag) is afgesloten door de politie. Volgens Klaas Kooiker, een van de voormannen van Grond in Verzet, is dit niet conform de afspraken die volgens hem van tevoren met de politie gemaakt zijn. "Afgesproken was dat dit pas zou gebeuren als het Malieveld vol zou zijn. Dat is nu niet het geval, er is nog genoeg ruimte voor meer machines."



NU.nl-verslaggever Job van der Plicht ziet nog amper ruimte voor vrachtwagens op het Malieveld. "Het is nagenoeg vol, tenzij je het net zo vol wil hebben als tijdens het boerenprotest."



Ook de politie heeft laten weten dat het Malieveld vol is en er daarom geen machines meer bij mogen.