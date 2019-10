De eerste tientallen bouwvoertuigen zijn dinsdagavond na 23.00 uur aangekomen op het Malieveld in Den Haag. De rest van de achterban van de actiegroep Grond in Verzet komt dinsdagnacht of woensdagochtend aan, om te protesteren tegen onder meer het stikstofbeleid.

Een woordvoerder van de ANWB meldt om 6.15 uur aan NU.nl dat de ochtendspits met 120 kilometer file langzaam opgang is gekomen. "Er staat iets meer file dan normaal op de woensdagochtend, maar het valt ons mee."

Alleen op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort valt het langzaam rijdende verkeer op. Woon-werkverkeer loopt daar tegen een vertraging van zeker 30 minuten op, die waarschijnlijk nog gaat oplopen.

De woordvoerder acht het waarschijnlijk dat het bouwverkeer voor de vertraging verantwoordelijk is. Berichten op sociale media bevestigen dat vermoeden.

Op de A12 richting het westen begint de drukte ook toe te nemen. De ANWB ging er de afgelopen dagen vanuit dat daar de meeste files ontstaan.

'Duizend machines op het Malieveld'

Grond in Verzet wil woensdag zo'n duizend machines op het Malieveld hebben staan. Het merendeel daarvan zou voor het begin van de ochtendspits moeten arriveren. Het eerste bouwvoertuig zou dinsdag rond 17.00 uur al vertrokken zijn.

Het officiële programma begint om 9.55 uur en duurt tot circa 15.00 uur.

Eerder sprak Grond in Verzet-voorman Klaas Kooiker dat het om een "publieksvriendelijke actie" gaat, en werknemers niet zelf met machines naar Den Haag moeten komen.

'Stikstofregels hebben Nederland op slot gezet'

De bouwsector protesteert woensdag tegen de geldende stikstofregels, die "Nederland op slot hebben gezet". Doordat geen vergunningen meer mogen worden verleend op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), ligt een groot deel van het vergunningsverleningstraject stil.

Het kabinet is hard op zoek naar een oplossing, maar heeft die vooralsnog niet gevonden.

Daarnaast wordt woensdag ook geprotesteerd tegen de zogenoemde PFAS-regelgeving. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. In totaal behoren zo'n zesduizend stoffen tot die groep en een kwart daarvan is kankerverwekkend.

Voordat grond tijdens een bouwproject wordt verplaatst, moet die worden getest op de aanwezigheid van PFAS-stoffen. 1 kilo grond mag niet meer dan 0,1 microgram PFAS bevatten, anders mag de grond niet worden verplaatst naar een stuk grond dat schoner is.

Omdat veel grond boven deze norm zit, liggen ook daardoor veel projecten in de bouwsector stil. Eerder kwam de agrarische sector al twee keer naar Den Haag om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.