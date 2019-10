Het Nederlandse verkeer heeft volgens de ANWB dinsdag te maken met de op één na drukste avondspits van het jaar. Rond 17.30 uur stond er volgens de verkeersdienst in heel Nederland zo'n 1.060 kilometer file.

Zo moet er door een ongeluk bij het Noord-Brabantse Werkendam rekening gehouden worden met veertig minuten vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda.

Ook op de A28 bij Groningen richting Zwolle tussen De Wijk en afrit Nieuwleusen staat het verkeer vast door een ongeluk. De ANWB adviseert bestuurders om te rijden via Joure en Emmeloord over de A6.

Volgens de ANWB heeft het verkeer dinsdagavond op de A12 bij Utrecht te maken met de meeste drukte. Dit komt volgens de verkeersdienst door werkzaamheden die daar plaatsvinden.

Op 22 januari 2019 had het verkeer te maken met de drukste avondspits in 2019. Door sneeuwval stond er toen in heel Nederland meer dan 2.000 kilometer file.