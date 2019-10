Arnhem voert als eerste gemeente een totaalverbod in op de verkoop van lachgas, zo meldt de Gelderse stad dinsdag. Eerder werd de verkoop van het gas al verboden op straat in het centrum en tijdens evenementen. Nu geldt het verbod ook voor horecagelegenheden en de detailhandel.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft grote zorgen over het gebruik van lachgas door jongeren. "Naast het gevaar voor de gezondheid zorgt het ook voor vervuiling en ontoelaatbare risico's voor de openbare orde en veiligheid en in het verkeer."

Het totaalverbod richt zich met name op de horeca. Er zijn in Arnhem momenteel acht horecazaken die lachgas verkopen aan hun gasten. Deze eigenaren moeten hun verantwoordelijk nemen, meent Marcouch. Hij wijst erop dat ze nu nog zelf kunnen stoppen met de verkoop.

De gemeente Arnhem is van plan op korte termijn te starten met controles door handhavers. Indien zij ontdekken dat een ondernemer zich niet aan het verbod houdt, volgt een dwangsom. De hoogte van de boete hangt af van wat de handhavers aantreffen. Bij meerdere overtredingen van het verbod kan een horecavergunning worden ingetrokken.

Verder mag de detailhandel niet langer lachgas verkopen met het doel dat de consument het gas inneemt. Of er winkels zijn die dat momenteel doen, is niet bekend bij de woordvoerder van Marcouch. Hij benadrukt dat het verbod niet geldt voor slagroompatronen, maar de grote flessen die in de horeca worden gebruikt.

Arnhem maakt gebruik van Wet milieubeheer

In gemeenten waar de lachgasverkoop aan banden is gelegd, geldt een gedeeltelijk verbod. Tot dusver bekend is Arnhem de enige gemeente die nu ook verkoop in horecazaken, op terrassen en in de detailhandel verbiedt.

Voor dit verbod maakt Arnhem gebruik van de wet Milieubeheer. "Volgens deze wet is de verkoper verplicht om gevaren voor mens of milieu te voorkomen of te beperken", aldus de gemeente. "Omdat het gebruik gevaren kent, handelt de verkoper in strijd met de wet."

Het gebruik van lachgas neemt de laatste jaren in populariteit toe. Door het gas in te nemen krijgt de gebruiker korte tijd te maken me een soort roes. Dit kan leiden tot diverse gezondheidsklachten, bijvoorbeeld misselijkheid, hoofdpijn en pijn op de borst.