De Pathé-bioscoop in Groningen gaat woensdag weer open na de vondst van twee lichamen afgelopen zaterdagochtend in het pand. Wel is er een aangepast programma: horrorfilms zijn voorlopig geschrapt.

Ook wordt er deze week geen aandacht besteed aan Halloween of horrortrailers- en uitingen via de kanalen van de bioscoop, laat Pathé weten in een verklaring.

Na een melding vond de politie 26 oktober twee overleden personen in een bioscoop. De slachtoffers waren een echtpaar uit Slochteren die werkten als schoonmakers in de bioscoop. Na de vondst was de bioscoop twee dagen dicht.

De politie heeft zondag een verdachte, de 33-jarige Ergün S., aangehouden. Het is nog onduidelijk hoe de 55-jarige man en de 56-jarige vrouw om het leven zijn gekomen. Uit het onderzoek is nog niet gebleken of de verdachte en de slachtoffers elkaar kenden.

GGZ Delfland had een traject opgestart om S. op te laten nemen in een zorginstelling. De rechter moest nog een oordeel vellen over het besluit.

Condeleancehoek in bioscoop

Pathé heeft een condoleancehoek ingericht, waar bezoekers hun steunbetuigingen achter kunnen laten.

De bioscoop zegt veel steunbetuigingen te hebben ontvangen van bezoekers en medewerkers. Ook heeft de bioscoop medewerkersbijeenkomsten georganiseerd. "Alle medewerkers van Pathé zijn bezig geweest met het verwerken van dit vreselijke drama", staat in de verklaring.

In Slochteren vond zondag een bewonersbijeenkomst plaats. De gemeenschap heeft geschokt gereageerd op het incident. Ook burgemeester Koen Schuiling van Groningen stelde in het Dagblad van het Noorden (DvhN) erg geschrokken te zijn van de zaak.