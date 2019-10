De rechtbank in Zwolle heeft dinsdag twaalf jaar cel en tbs opgelegd aan een man die in februari 2018 zijn jeugdvriend doodschoot en hem daarna in stukken sneed om hem in de kruipruimte van zijn woning in Zwolle te verbergen.

Mark de G. beweerde dat het slachtoffer Deniz Guldogdu in zijn bijzijn zelfmoord had gepleegd en dat hij ten einde raad zijn lichaam had verborgen. De rechtbank noemt dit verhaal ongeloofwaardig.

In het hoofd van het slachtoffer werd namelijk een metalen deeltje gevonden vlak naast de plek waar hij was geraakt. Dit betekent dat de kogel onderweg metaal moet hebben geraakt.

Dat er zich een voorwerp bevond tussen het hoofd van het slachtoffer en het pistool toen dat werd afgeschoten, past volgens de rechtbank niet bij een zelfmoord.

In plaats van dat De G. zijn daad opbiechtte, verborg hij het lichaam van Guldogdu en liet zijn familie in de waan dat de man vermist was. Hij hielp ook mee met het zoeken naar het slachtoffer.

Officier zag in eerste instantie onvoldoende bewijs

Opvallend in deze zaak was dat de officier van justitie in eerste instantie onvoldoende bewijs zag voor doodslag en alleen het wegmaken van lichaam ten laste legde.

De nabestaanden schakelden hierop forensisch patholoog Frank van der Goot in. Die sloot zelfmoord uit, waarna de rechtbank het onderzoek heropende.

Na het horen van een wapendeskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) veranderde de officier van justitie van mening en eiste in plaats van drie jaar cel en tbs, twaalf jaar gevangenisstraf en tbs.

Man gaat in hoger beroep

De advocaat van De G., Anno Huisman, heeft direct laten weten in hoger beroep te gaan. Volgens de advocaat is de herkomst van het metaaldeeltje niet duidelijk.

Ook zou de rechtbank ten onrechte ontlastende rapporten voor De G. naast zich hebben neergelegd.