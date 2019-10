De politie is gestart met een massale zoektocht naar een minderjarige gedetineerde die maandag uit het ziekenhuis Alrijne Leiderdorp is ontsnapt, bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dinsdag in gesprek met NU.nl.

De jongen zat in de justitiële jeugdinrichting Forensisch Centrum Teylingereind. Hij bezocht maandag onder begeleiding het ziekenhuis in Leiderdorp en zag daar de mogelijkheid te vluchten. Het is niet bekend waarvoor hij in het ziekenhuis was.

"Wij zetten nu allerlei middelen in om hem weer naar binnen te halen", zegt een politiewoordvoerder. "Hij staat nu gesignaleerd in alle systemen en heel 'politie Nederland' kijkt naar hem uit."

Waarvoor de jongen is veroordeeld, is niet bekendgemaakt.