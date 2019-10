Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag zes jaar cel geëist tegen de 27-jarige Junaid I. voor het plannen van een terroristische aanslag op het leven van Geert Wilders. Ook wordt hij schuldig geacht aan opruiing tot het begaan van een terroristisch misdrijf.

De officier zei dat er sprake is van een terroristisch oogmerk, "omdat I. de Nederlandse overheid wilde dwingen de door Wilders in juni 2018 uitgeroepen cartoonwedstrijd te staken door de PVV-leider te doden".

De verdachte plaatste op 27 augustus 2018 een video op Facebook waarin hij onder meer zegt Wilders naar de hel te willen sturen. Hij zocht daarnaast iemand die hem kon helpen bij zijn missie. De video werd 153.000 keer bekeken en ruim 14.000 keer gedeeld.

Om die missie te laten slagen, had I. spullen aangeschaft. Uit veiligheidsoverwegingen kon hij naar eigen zeggen niet vertellen wat voor voorwerpen dit zijn.

I. werd een dag na het verschijnen van de video in Den Haag aangehouden. Op zijn telefoon werden volgens de officier van justitie "gruwelijk bewerkte foto's van Wilders gevonden".

Ook ontving I. meerdere berichten op zijn telefoon waarin hem werd opgedragen Wilders te vermoorden. Hij beantwoordde deze berichten bevestigend. "Waarom zou ik hier anders zijn gekomen?", aldus I. over zijn reis naar Nederland.

I. typeert zijn woorden als grootspraak

I. typeert zijn woorden in de video als grootspraak. Ook was hij naar eigen zeggen door emoties overmand, omdat hij vanuit Parijs naar Nederland was gekomen en deels op straat leefde. Door een gebrek aan slaap en eten had hij zijn zelfcontrole verloren.

De verdachte wilde geld inzamelen om een demonstratie te kunnen organiseren. Op die manier wilde I. de geplande cartoonwedstrijd tegenhouden. Wilders had tekenaars opgeroepen cartoons van de profeet Mohammed te maken.

Daarnaast is het volgens de geboren Pakistaan in zijn cultuur normaal om harde bewoordingen te gebruiken. Uit zijn woorden blijkt volgens hem niet dat hij Wilders echt wat wilde aandoen.

De advocaat van I., Romana Sewdajal, omschreef de woorden van de man als "slechts agressieve retoriek". "'Niets is wat het lijkt' is van toepassing op mijn cliënt", aldus de advocaat. Hij zou zich hebben laten aansporen door mensen met extreme geloofsopvattingen.

Man vergeleek zichzelf met Mohammed B.

In gesprekken met zijn moeder vergeleek I. zichzelf na zijn arrestatie met Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. De verdachte stelt dat ook zijn woorden in deze afgeluisterde gesprekken niet al te serieus genomen moeten worden.

Volgens de officier van justitie liet I. zijn moeder in diezelfde gesprekken weten dat zijn missie ondanks het afblazen van de cartoonwedstrijd nog niet afgerond was. "Allah zal mij in mijn einddoel laten slagen", aldus de verdachte.

De officier zei de logica van I. moeilijk te kunnen volgen: "Zijn verklaringen zijn tegenstrijdig en leugenachtig."

Geert Wilders staat de media te woord

Wilders aanwezig in rechtbank

Wilders was dinsdagochtend aanwezig in de rechtbank en zei in een reactie dat "het hem niet in de koude kleren ging zitten om te horen wat I. van plan was en over hem heeft gezegd".

"Ik was aanwezig om hem (de verdachte, red.) in de ogen te kunnen kijken en dat is gelukt", vervolgde de PVV-voorman. "Ik wilde laten zien dat dreigen met terreur zinloos is."

De rechtbank verwacht op 18 november uitspraak te doen.