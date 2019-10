Om bouwprojecten zo snel mogelijk door te kunnen laten gaan, moet het RIVM met spoed een veilige norm bepalen voor het giftige PFAS in de bodem. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven wil uiterlijk 1 december duidelijkheid, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag.

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een groep schadelijke stoffen die grootschalig gebruikt wordt bij de productie van verschillende producten. Het zit in onder meer waterbestendige kleding en antiaanbakpannen.

Op veel plekken zijn de stoffen ook in de bodem terechtgekomen, waar ze niet kunnen worden afgebroken. Momenteel is nog onduidelijk hoe schadelijk PFAS precies is.

Uit voorzorg heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarom een grens van 0,1 microgram per kilo grond opgesteld. Deze norm brengt veel projecten waarbij grond verplaatst moet worden in de problemen. Bedrijven zijn terughoudend met het innemen van grond die niet getest is en het testen zelf kost veel geld.

Van Veldhoven heeft het RIVM daarom gevraagd om op basis van recente metingen een nieuwe landelijke norm op te stellen. De bedoeling is dat dit gebeurt zonder dat de gezondheid of het milieu in gevaar komt.