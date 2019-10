In het oosten van Nederland gingen in de nacht van maandag op dinsdag voor het eerst dit najaar de strooiwagens weer op pad. Weerplaza meldt dat bij het Drentse Eelde de eerste vorst van het seizoen is gemeten. Het kwik daalde daar tot -0,1 graden.

Forensen in het noorden moeten deze ochtend oppassen voor gladheid. De meteorologen schrijven dat het in Twente mogelijk ook heeft gevroren, maar de laatste metingen lieten rond het vriespunt schommelende temperaturen zien.

Volgens Weerplaza blijft het ook in de komende nachten licht vriezen. Dat is niet uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar: volgens het weerinstituut verschijnt vorst vaker in deze periode van het jaar.

In de rest van het land krijgt woon-werkverkeer zeer lokaal met mistbanken te maken. Deze worden echter snel gevolgd door opklaringen, waarna de zon doorbreekt.

Het blijft dinsdag verder zonnig

De rest van de dinsdag blijft het zonnig. Alleen boven de Wadden kan een lichte bui vallen. Het wordt maximaal 11 graden.

Ook in de nacht van dinsdag op woensdag kan het opnieuw gaan vriezen in het oosten van het land. Elders blijft het kwik op zo'n 3 graden steken. Vooralsnog ziet de rest van de woensdag er vrij zonnig uit.