Het Openbaar Ministerie wil door middel van DNA-onderzoek uitwijzen of Gerrit Jan van D. echt de vader is van de zes inmiddels volwassen jongeren die jarenlang verscholen op een boerderij in het Drentse Ruinerwold leefden. Een woordvoerder heeft een bericht van het Dagblad van het Noorden bevestigd.

Woensdag moet Van D. voor de rechtbank in Assen verschijnen, waar wordt besloten of hij langer in voorarrest blijft. Klusjesman en medeverdachte Josef B., die de boerderij waarin het gezin werd aangetroffen huurde, wordt tegelijkertijd voorgeleid aan de rechtbank.

Beiden worden verdacht van vrijheidsberoving en witwassen. Zij zitten in beperkingen vast, waardoor zij alleen contact met hun advocaat mogen hebben.

De kinderen zouden zelf hebben verklaard dat zij kinderen Van D. zijn, maar zij staan niet ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Daardoor is het onzeker of het daadwerkelijk een gezin betreft. De moeder van het 'gezin' is al enige tijd overleden.

Zoon 'ontsnapte' medio oktober en deed zijn verhaal bij kroegbaas

Medio oktober zou een op de boerderij verblijvende zoon "ontsnapt" zijn en zijn verhaal hebben verteld in een lokaal café, waarop de kroegeigenaar de politie inschakelde.

Agenten troffen vervolgens nog vijf inmiddels meerderjarige jongeren aan, samen met Van D. Zij hebben, naar schatting, zeker negen jaar op de boerderij geleefd.

Het OM denkt dat de verdachte de kinderen onder psychische dwang heeft vastgehouden; zij mochten niet van het erf af.