GGZ Delfland wilde de 33-jarige man die wordt verdacht van het doden van een echtpaar in een Groningse bioscoop gedwongen laten behandelen in een instelling. Dat bevestigt een woordvoerder maandag van GGZ Delfland na berichtgeving door het AD.

GGZ Delfland had een traject opgestart om Ergün S. op te laten nemen in een zorginstelling. De rechter moest nog een oordeel vellen over het besluit. De familie van S. probeerde verplichte zorg voor hem te regelen omdat hij leed aan psychoses, schrijft het AD.

De woordvoerder kan niet in meer detail treden vanwege privacy van de patiënt, maar laat wel weten dat er een onafhankelijk calamiteitenonderzoek is opgestart naar de zaak.

Na een melding vond de politie zaterdagochtend twee overleden personen in een Pathé-bioscoop in Groningen. De slachtoffers waren een echtpaar uit Slochteren die werkten als schoonmakers in de bioscoop.

Het is nog onduidelijk hoe de 55-jarige man en 56-jarige vrouw om het leven zijn gekomen. Uit het onderzoek is nog niet gebleken of de verdachte en de slachtoffers elkaar kenden.

De Rotterdamse verdachte werd zondag gearresteerd bij een tankstation bij het Hoendiep in Groningen. Toen de politie hem benaderde, had S. een mes in zijn handen, waardoor een agent zijn vuurwapen trok en S. in zijn been schoot. S. werd onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd.