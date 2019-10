De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft naar eigen zeggen een internationale criminele organisatie opgerold in een groot onderzoek naar illegale tabak. Vanwege die actie deed justitie invallen in meerdere plaatsen in Limburg.

Vier kopstukken en veertien medeverdachten zijn aangehouden, meldt de FIOD. Van die vier komt één man uit Vaals. De andere drie zijn afkomstig uit Polen, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk.

Van de veertien medeverdachten zijn negen van hen opgepakt bij een illegale sigarettenfabriek in Stramproy. Drie personen zijn aangehouden bij een opslaglocatie voor tabak en machines in Eygelshoven. Weer twee anderen werden in de buurt van de luchthaven Eindhoven gearresteerd.

De criminele organisatie handelde niet alleen in tabak, maar hield zich ook bezig met de invoer, bewerking en opslag ervan, aldus de FIOD. De betrokkenen worden onder meer verdacht van witwas- en accijnsfraude.

Schatkist liep 67 miljoen euro mis

Volgens de FIOD verhandelde de organisatie vermoedelijk ruim 624.000 kilo rooktabak. De Nederlandse schatkist zou daarmee meer dan 67 miljoen euro zijn misgelopen.

In totaal verrichtte de FIOD maandag achttien doorzoekingen in Nederland. Die vonden naast de al genoemde locaties plaats in vier woningen en veertien bedrijfspanden en loodsen in Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Zoetermeer, Wanroij, Dieren en in de gemeenten Leudal, Peel en Maas en Kerkrade.

Bij de operatie waren ruim 150 opsporingsmedewerkers van de FIOD en tachtig douanemedewerkers betrokken. Zij maakten daarbij gebruik van geld- en tabakshonden.

Meerdere landen betrokken bij operatie

De invallen maakten deel uit van een grootschalige gezamenlijke operatie tussen zeven Europese landen. Zo zijn er in totaal elf invallen gedaan in België, Cyprus, Italië, Polen, Roemenië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.

Vorig jaar liep de Nederlandse Staat in totaal 50 miljoen euro aan inkomsten mis door de illegale productie van sigaretten. Daarom besloot de FIOD de capaciteit voor het opsporen van illegale sigaretten te verdubbelen.