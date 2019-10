ProDemos, het Huis voor democratie en rechtsstaat, kreeg jarenlang signalen over grensoverschrijdend gedrag door een leidinggevende, maar ondernam niet of nauwelijks actie. Dat concludeert een onderzoekscommissie onder leiding van Tjibbe Joustra, de ex-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), meldt de NOS maandag.

ProDemos verzorgt onder meer rondleidingen op het Binnenhof. Jaarlijks ontvangt de organisatie duizenden scholieren en studenten.

In april kwam naar buiten dat de man ervan wordt verdacht zeker zeven mannen te hebben gedwongen tot seks. De minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib gaven de opdracht de vermeende misstanden te onderzoeken.

De NOS schrijft op basis van de onderzoeksresultaten dat "structurele tekortkomingen in de organisatie" ten grondslag lagen aan de kwestie. Zo zouden medewerkers zich niet vrij te hebben gevoeld om klachten over het werkklimaat te uiten en dachten ze dat er niets met die klachten zou worden gedaan.

Volgens de commissie speelde bij directeur Eddy Habben Jansen "angst voor imagoschade een belangrijkere rol dan de noodzaak van een zorgvuldige procedure". Hierdoor zou ongewenst gedrag niet zijn bestraft en kregen de slachtoffers onvoldoende nazorg.

'Man misbruikte slachtoffers op en buiten kantoor'

De slachtoffers lieten in april weten dat het misbruik plaatsvond op kantoor, in zijn werkkamer, in cafés rondom het Binnenhof en op diverse andere locaties.

Uit verklaringen in het onderzoeksverslag van Joustra zou onder meer blijken dat de leidinggevende de mannen probeerden te zoenen en aan te raken. Ook zou hij cocaïne gebruikt hebben en intimiderend en kleinerend gedrag hebben vertoond.

De verdachte werknemer werd in april ontslagen. De organisatie deed ook aangifte tegen hem.