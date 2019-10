De man die terechtstaat voor het bedreigen van Geert Wilders in een Facebook-video typeert zijn handelen als een verlies van zelfcontrole. Het was volgens Junaid I. nooit zijn bedoeling om de PVV-leider echt te doden.

De man zei de video in augustus 2018 te hebben opgenomen toen hij een paar dagen in Nederland was. I. was dakloos en had weinig gegeten, waardoor hij naar eigen zeggen emotioneel was. De 27-jarige man laat maandag in de rechtszaal weten zijn excuses aan te willen bieden als hij iets verkeerds heeft gezegd.

Volgens de man was het slechts zijn bedoeling om tegen Wilders te protesteren en een einde te maken aan de cartoonwedstrijd die de PVV-leider destijds had aangekondigd. Wilders had tekenaars opgeroepen cartoons van de profeet Mohammed te maken.

Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat I. het plan had om Wilders te doden en verdenkt hem daarnaast van dreiging met een aanslag met een terroristisch oogmerk en opruiing.

Politie ontving tip over video

De politie hoorde op 27 augustus 2018 dat de bewuste video op Facebook was verschenen. De man in de video zegt Wilders naar de hel te willen sturen en roept anderen op hem te helpen.

De politie deed een spoedbevraging bij Facebook en kreeg te horen dat de video op 27 augustus om 10.16 uur was geplaatst. Het account waarmee de beelden waren gedeeld, was van de verdachte die nu terechtstaat.

Ook het telefoonnummer van I. was aan het account gekoppeld, waardoor hij kon worden afgeluisterd en gelokaliseerd. Op 28 augustus kon hij in Den Haag worden aangehouden.

Op video zegt I. dat demonstreren geen zin heeft

Hoewel I. erbij blijft dat het zijn bedoeling was om te protesteren tegen Wilders, zegt hij juist in de video dat demonstreren geen zin heeft.

Een deskundige van de politie die de video heeft bekeken, oordeelde dat I. sprak over een missie: het doden van Wilders. De verdachte zegt in de video ook dat hij bepaalde spullen heeft aangeschaft om die missie te voltooien, maar gaat er verder niet op in.

Daarnaast lijkt de man er rekening mee te houden zijn dat hij zijn actie niet overleeft. Zo heeft hij volgens de videoboodschap overbodige spullen verbrand. Ook zegt hij dat zijn lichaam naar Pakistan moet worden gebracht.

Op de telefoon van de verdachte zijn gesprekken gevonden waarin I. zegt Wilders van het leven te zullen beroven. Ook stonden op zijn telefoon bewerkte afbeeldingen van de PVV-leider. Op deze beelden lijkt het alsof Wilders wordt gedood.

De verdachte herhaalde dat het zijn missie was om een demonstratie te organiseren. Hij gaf naar eigen zeggen "sociaal wenselijke antwoorden" aan mensen die dachten dat hij Wilders de mond kon snoeren. Hij had naar eigen zeggen geld inzamelen als doel. Het was nooit zijn bedoeling de PVV-leider daadwerkelijk te doden.