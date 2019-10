De rechtbank heeft Ton L. veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor de moord op zijn 79-jarige moeder Mona Baartmans uit Delft. De rechtbank legt hiermee een iets lagere straf op dan het Openbaar Ministerie (OM) eiste. Justitie eiste zestien jaar.

Volgens de rechtbank ontbreekt het de 61-jarige L. aan berouw, waardoor deskundigen oordeelden dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was. L. vindt zelf dat hij geen probleem heeft en daarom wordt hem de langdurige behandeling met dwang opgelegd.

De rechtbank spreekt van een "lafhartige daad", maar heeft ervoor gekozen om veertien jaar gevangenisstraf op te leggen, in plaats van de geëiste zestien jaar. In dit oordeel houdt de rechtbank rekening met de lengte van de tbs-maatregel, en de verminderde toerekeningsvatbaarheid.

Naast de celstraf en behandeling moet L. ruim 51.300 euro betalen aan nabestaanden. Dit voor geleden materiële schade (4.600 euro), de kosten van de uitvaart (6.700 euro), en de gestolen 40.000 euro.

OM: L. is koelbloedig en planmatig te werk gegaan

Vóór de dood van zijn moeder had L. 40.000 euro van haar bankrekening gehaald om dit geld vervolgens in een kluis bij zijn broer op te bergen. Dat laatste deed hij echter niet. Hij vergokte het bedrag in een casino.

Het OM stelde dat L. zijn moeder heeft vermoord, zodat hij niet hoefde te vertellen dat hij het geld had verloren. "Alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Alsof het vermoorden van zijn moeder zijn enige alternatief was", aldus justitie.

Volgens het OM is L. "koelbloedig en planmatig te werk gegaan". Nadat hij zijn moeder had gewurgd met een tiewrap en haar lichaam had bedekt met een plaid, haalde hij twee loempia's bij een Chinees restaurant.

Lichaam van moeder werd na drie weken gevonden

L. werd in oktober 2018 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van zijn moeder. Baartmans verdween een week eerder na een bezoek aan haar man in een Haags verzorgingstehuis.

Drie weken later werd het lichaam van de vrouw gevonden in Heinenoord, op zo'n 5 kilometer van L.'s woonplaats. Hij bekende de moord en het begraven van zijn moeder.