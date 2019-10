De Pathé-bioscoop in Groningen blijft nog zeker twee dagen dicht vanwege het politieonderzoek na de vondst van twee doden in het pand. De politie heeft zondag een verdachte aangehouden.

De slachtoffers zijn twee schoonmakers uit Slochteren die bij de bioscoop werkten. Het ging om een 55-jarige man en 56-jarige vrouw. Het is nog onduidelijk hoe zij zijn overleden.

Een 33-jarige man uit Rotterdam wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak. Toen de politie hem wilde aanhouden, probeerde hij te vluchten. Daarom is de man in zijn been geschoten. De politie kon hem vervolgens arresteren.

Uit het onderzoek is nog niet gebleken dat de verdachte en de twee slachtoffers elkaar kenden.

Bewoners Slochteren reageren geschokt

In Slochteren vond zondag een bewonersbijeenkomst plaats. De gemeenschap heeft geschokt gereageerd op het incident. Ook burgemeester Koen Schuiling van Groningen stelde in het Dagblad van het Noorden (DvhN) erg geschrokken te zijn van de zaak.

Bezoekers die al tickets hadden gekocht voor maandag of dinsdag krijgen hun geld terug, laat Pathé weten.