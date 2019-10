De dag start met veelal zonnige periodes, maar in de loop van de middag komt de klad erin. Dan drijven wolkenvelden het land in. Die brengen regenbuien met zich mee. Met maximaal 12 graden is het vrij koel weer.

Forensen moeten deze vroege ochtend rekening houden met een enkele mistbank. Daarna klaart het op en komt de zon tevoorschijn.

In de loop van de middag trekken wolkenvelden over het land. Vooral in het noorden en midden van het land kan wat neerslag vallen. Later vanavond drijven de wolkenvelden via het noorden het land uit. Alleen in die regio blijft het tot later op de dag regenachtig.

Richting dinsdag begint het opnieuw te regenen en ontstaan er nieuwe mistbanken. Het kwik daalt tot om en nabij het vriespunt, bij een matige tot zwakke noordenwind. Vooralsnog lijkt de dinsdag een zonnige en droge dag te worden.