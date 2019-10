Zeker drie personen zijn zondagavond gewond geraakt bij een zogeheten 'drive-by' schietpartij in het Oost-Brabantse Veldhoven. Volgens de politie zouden inzittenden van drie auto's meerdere keren tijdens het rijden op elkaar hebben geschoten, waarna bestuurders van twee voertuigen op elkaar zijn ingereden.

Agenten kregen rond 22.15 uur een melding van de schietpartij. Bij aankomst troffen zij slechts één gewonde man aan die in een van de auto's was achtergebleven.

Een stuk verderop werd een derde auto gevonden, waar agenten een eveneens gewonde man aantroffen.

Aanvankelijk dacht de politie dat daarbij alle betrokkenen in beeld waren, maar ongeveer een uur later liepen drie mannen het plaatselijke politiebureau binnen. Een van hen had een schotwond.

De groep zou zich hebben gemeld om zichzelf "in veiligheid te brengen", schrijft het Eindhovens Dagblad. Getuigen melden aan het dagblad dat er vijf tot zes keer is geschoten.

De drie gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het incident, maar verwacht dat de twee groepen bewust de confrontatie hebben gezocht. Er is nog niemand aangehouden.