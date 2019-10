Boze Feyenoord-supporters hebben zondagavond de spelersbus van de Rotterdamse voetbalclub opgewacht. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De spelersbus arriveerde zondagavond bij trainingscomplex 1908. Boze supporters hebben de bus opgewacht en bekogeld, aldus omstanders.

De ME is op de locatie aanwezig om de supporters tot bedaren te brengen. Volgens RTV Rijnmond zouden er supporters met vuurwerk en glas de spelersbus hebben bekogeld.

De boze supporters verzamelden zich bij het trainingscomplex na de wedstrijd tegen Ajax van zondag. De Rotterdamse club leed een pijnlijke nederlaag en verloor met 4-0. De afgelopen tijd is er steeds meer onvrede over Stam.

In een persconferentie reageerde Stam op vragen over een eventueel vertrek bij Feyenoord. "Ik weet hoe het gaat in het voetbal. Je weet hoe de tendens is en hoe die gecreëerd wordt. En ik ben als trainer uiteindelijk verantwoordelijk voor de resultaten", aldus Stam.