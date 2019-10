Boze Feyenoord-supporters hebben zondagavond de spelersbus van de Rotterdamse voetbalclub opgewacht. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Een paar honderd fans verzamelden zich bij het trainingscomplex 1908 na de wedstrijd tegen Ajax. De Rotterdamse club leed een pijnlijke nederlaag tegen de aartsrivaal (4-0).

Volgens RTV Rijnmond zouden er supporters met vuurwerk en glas de spelersbus hebben bekogeld en was de sfeer grimmig. De ME was aanwezig om de supporters tot bedaren te brengen.

Een aantal Feyenoord-spelers ging het gesprek aan met de fans. "Niemand van het team gaat het veld op om bewust te verliezen. Dat geloof ik niet. Het is gewoon dat we heel domme fouten maken", zei aanvaller Steven Berghuis.

De supporters riepen om het vertrek van de geplaagde trainer Jaap Stam, die zich niet liet zien. "Ik weet hoe het gaat in het voetbal. Je weet hoe de tendens is en hoe die gecreëerd wordt. En ik ben als trainer uiteindelijk verantwoordelijk voor de resultaten", zei de coach op de persconferentie na het duel met Ajax.

Rond 22.00 uur waren de meeste fans weer vertrokken en waren ook de spelers naar huis gegaan.