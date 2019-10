De burgemeester van Groningen, Koen Schuiling, heeft in gesprek met Dagblad van het Noorden geschokt gereageerd op het incident waarbij twee mensen zaterdag in een Groningse bioscoop om het leven werden gebracht.

De burgemeester betuigt in gesprek met het dagblad zijn steun aan de kinderen en ouders van de slachtoffers. "Verschrikkelijk als je zoiets moet overkomen", aldus Schuiling.

Hij spreekt tevens zijn bewondering uit voor de hulpdiensten. "Een groot compliment aan de politie en andere hulpverleners. Er is enorm goed werk verricht."

Over het politieonderzoek zegt Schuiling tegen Dagblad van het Noorden terughoudend te willen zijn. "Speculeren heeft geen zin. Het is iemand uit Rotterdam. We weten niet waarom hij hier was en hoelang hij hier al was."

Bewonersbijeenkomst in woonplaats van slachtoffers

In het Groningse Slochteren, waar de twee slachtoffers woonden, vond zondag een bewonersbijeenkomst plaats. Adriaan Hoogendoorn, de burgemeester van Midden-Groningen, reageert volgens RTV Noord eveneens verbijsterd op het misdrijf. "Het raakt mij en vooral ook de nabestaanden diep in de kern van het bestaan", zo is te lezen in zijn verklaring.

In gesprek met RTV Noord zegt Hoogendoorn contact te hebben gehad met burgemeester Schuiling van Groningen. "Het contact met de familie loopt op dit moment via een familierechercheur. Ze kunnen niet bevatten wat er is gebeurd en hebben tijd voor zichzelf nodig", aldus Hoogendoorn.

Verdachte in been geschoten bij aanhouding

De 33-jarige Ergün S., die ervan wordt verdacht zaterdag de twee personen om het leven te hebben gebracht in de Groningse bioscoop, werd zondagochtend aangehouden. Bij zijn aanhouding nabij een tankstation langs het Hoendiep in Groningen werd hij door de politie in zijn been geschoten.

De slachtoffers zijn een 55-jarige man en een 56-jarige vrouw afkomstig uit Slochteren. Het echtpaar werkte in de bioscoop als schoonmakers. Waarom S. hen om het leven zou hebben gebracht, is nog onbekend. De politie heeft momenteel geen enkele aanwijzing dat de verdachte en slachtoffers elkaar kenden.