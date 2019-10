Een groep van ruim veertig minderjarigen heeft zaterdagnacht politieagenten belaagd tijdens een feest in het Brabantse Moergestel. De agenten moesten wapenstokken en honden inzetten. Er is één arrestatie verricht, meldt de politie.

Rond 1.30 uur werd er politieassistentie gevraagd bij het Feest van de Lange Nacht, dat plaatsvond in een tent aan de Hild in Moergestel.

Om onbekende reden was een aantal van de voornamelijk minderjarige bezoekers in gevecht geraakt met de beveiliging, nadat de beveiligers de jongeren ergens op hadden aangesproken.

Toen de politie arriveerde, leek het ze aanvankelijk te lukken om beide partijen te scheiden, waarna het weer rustig leek te worden. Kort daarop ontstond echter opnieuw een vechtpartij tussen bezoekers en beveiligers.

Jongeren gooien met dranghekken naar politie

De zaak liep verder uit de hand toen zo'n honderd jongeren zich ermee ging bemoeien. Ongeveer veertig van hen keerden zich "met extreem geweld" tegen de politie, onder meer door met dranghekken en stenen naar hen te gooien en op hen in te schoppen en te slaan.

Daarom kozen de agenten ervoor om het plein schoon te vegen. Hierbij is gebruik gemaakt van wapenstokken en politiehonden. Enkelen van de agressieve jongeren, vermoedelijk vijf, zijn ook daadwerkelijk door een politiehond gebeten. Uiteindelijk lukte het de politie om de rust te laten terugkeren.

Politie verricht slechts één aanhouding

Hoewel tientallen jongeren zich hebben misdragen, heeft de politie slechts één aanhouding gedaan. "In zo'n situatie is het heel lastig om aanhoudingen te verrichten", legt een woordvoerder uit.

"Reden hiervan is dat de agenten op dat moment in linie opereerden en die linie wil je niet breken voor een arrestatie. De veiligheid van de politie heeft op dat moment prioriteit."

Jongen deelt karatetrap uit aan agente

De politie meldt dat de arrestant een zeventienjarige jongen uit Oirschot is, die met een paar vrienden naar het feest was gegaan. Hij heeft volgens de woordvoerder een karatetrap uitgedeeld aan een vrouwelijke agent.

Een politiehondbegeleider greep in bij het incident, waarbij de jongen is gebeten door een hond. Daarna kon hij worden aangehouden. De jongen wordt momenteel verhoord. De politie doet onderzoek naar het incident en hoopt in een later stadium meer aanhoudingen te kunnen verrichten.

Tweede incident in korte tijd

Het is al de tweede keer in korte tijd dat een groep van tientallen mensen de politie heeft belaagd. In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 oktober gingen zo'n vijftig mensen acht agenten te lijf in Doetinchem.

Twee personen zijn korte tijd later veroordeeld tot een celstraf van vier en vijf maanden, onder meer vanwege het incident in Doetinchem.