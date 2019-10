De politie heeft zondag de 33-jarige Ergün S. aangehouden, die ervan wordt verdacht zaterdag twee personen om het leven te hebben gebracht in een bioscoop in Groningen. S. werd aangehouden bij een tankstation langs het Hoendiep in Groningen. Bij de aanhouding heeft de politie de verdachte in zijn benen geschoten.

Het arrestatieteam was al in de buurt van het tankstation in verband met binnengekomen tips. Toen de agenten S. herkenden en hem benaderden, had hij een mes in zijn handen.

Dit leidde ertoe dat een agent zijn vuurwapen trok en de verdachte in zijn been raakte. S. is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

Verdachte verliet bioscoop rond 8.00 uur

Uit analyse van camerabeelden blijkt dat de verdachte de bioscoop zaterdagochtend rond 7.30 uur binnenkwam, hij verliet het pand rond 8.00 uur.

Bijna anderhalf uur nadat S. het pand had verlaten, ontving de politie een melding over twee overleden personen in de bioscoop. Later zou blijken dat het om een misdrijf gaat.

Slachtoffers waren echtpaar uit Slochteren

De slachtoffers zijn een 55-jarige man en een 56-jarige vrouw afkomstig uit Slochteren. Het echtpaar werkte in de bioscoop als schoonmakers. Waarom S. hen om het leven zou hebben gebracht, is nog onbekend. De politie heeft momenteel geen enkele aanwijzing dat de verdachte en slachtoffers elkaar kenden.

De verdachte heeft nog niets gezegd over de zaak en zal worden gehoord zodra dit kan. De politie doet nog onderzoek in zowel de bioscoop waar de slachtoffers zijn gevonden als het tankstation waar S. werd gearresteerd. In totaal ontving de politie 150 tips over de zaak. De Rijksrecherche onderzoekt of het vuurwapengebruik verantwoord was.

De Pathé aan het Gedempte Zuiderdiep, de betreffende bioscoop, blijft het hele weekend dicht en reeds gekochte filmkaartjes worden vergoed.