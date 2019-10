Twee personen zijn in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen toen zij met hun auto van de A325 bij Elst schoten en in een sloot belandden, meldt de politie.

Omroep Gelderland schrijft dat de auto uit de bocht is gevlogen. Het is niet duidelijk of het voertuig te hard reed, de Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek nar de toedracht van het ongeval.

Agenten zouden de inzittenden uit het water gehaald, maar reanimatie mocht niet meer baten.