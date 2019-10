In de Jacob Krausstraat in Amsterdam is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon doodgeschoten. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd en is daar aan zijn verwondingen overleden. De vermoedelijke dader zou te voet zijn gevlucht. Het is het achttiende dodelijke geweldincident in Amsterdam dit jaar tot nu toe, ten opzichte van zestien in 2018, meldt de Moordatlas.

De politie kreeg vlak voor 1.30 uur een melding over de schietpartij. Agenten troffen bij aankomst het slachtoffer aan, maar van de dader ontbrak ieder spoor. Het slachtoffer werd op straat gereanimeerd en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer is de 29-jarige Amsterdammer Brennan D. en hij is een bekende van de politie.

Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Een forensisch team doet onderzoek naar de toedracht van het schietincident.

De schutter zou na het incident richting de Cornelis Lelylaan en de Sloterplas zijn gerend en droeg een donkere jas met capuchon. De politie vraagt getuigen om zich te melden.