De politie is dringend op zoek naar de 33-jarige Ergün S. Hij wordt ervan verdacht zaterdag twee personen om het leven te hebben gebracht in een bioscoop in Groningen.

Na een melding trof de politie zaterdagochtend rond 9.20 uur twee overleden personen aan. De twee zijn door geweld om het leven gekomen.

Volgens de politie is het onbekend waar de verdachte momenteel verblijft. De verdachte is 1,72 meter lang en droeg op het moment dat hij de bioscoop verliet laarzen, een grijze rugzak en donkere kleding.

De politie roept mensen op om S. niet zelf te benaderen, maar de Opsporingstiplijn te bellen.

'Recente politiefoto' van de 33-jarige verdachte Ergün S. (Bron: Politie.nl)

De politie kan momenteel nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers, zoals de leeftijden en de woonplaats van de personen. Dit is omdat de politie eerst nabestaanden van de overledenen moet bereiken, voordat er meer informatie naar buiten wordt gebracht.

Een deel van het Gedempte Zuiderdiep, waaraan de bioscoop gelegen is, werd vandaag afgezet. De naastgelegen Ruiterstraat was enige tijd onbereikbaar, maar daar is de afzetting weer opgeheven. De parkeergarage daar is weer bereikbaar.