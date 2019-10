De politie onderzoekt zaterdagochtend de vondst van twee overleden personen in een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. Ze gaat uit van een misdrijf en heeft een Team Grootschalig Onderzoek op de zaak gezet.

De politie kreeg een melding over de personen en is met meerdere eenheden aanwezig om onderzoek te doen. De omgeving van de bioscoop is afgezet.

Forensisch rechercheurs zijn ook ter plaatse voor onderzoek. De politie vraagt getuigen om zich te melden.

De politie laat via Twitter weten dat de slachtoffers niet in de parkeergarage zijn aangetroffen, naar aanleiding van geruchten hierover. Waar in de bioscoop de personen wel zijn gevonden, kan in verband met het lopende onderzoek niet worden gedeeld.

De politie kan niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers, zoals de leeftijden en de woonplaats van de personen. Dit komt omdat de politie eerst nabestaanden van de overledenen moet bereiken, voordat er meer informatie naar buiten wordt gebracht.

Een deel van het Gedempte Zuiderdiep is afgezet. De naastgelegen Ruiterstraat was enige tijd onbereikbaar, maar daar is de afzetting weer opgeheven. De parkeergarage daar is weer bereikbaar.