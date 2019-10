De voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi zou door Iran in bescherming genomen zijn, meldt De Telegraaf zaterdag op basis van anonieme bronnen. De Nederlander zou de Iraanse geheime dienst geholpen hebben met liquidaties in Europa.

Taghi zou volgens De Telegraaf tussen Dubai en Iran pendelen. In Iran kan hij zich volgens de krant vrij bewegen omdat hij de geheime dienst heeft bijgestaan bij meerdere liquidaties in Europa.

De link tussen Taghi en Iran is volgens de krant zijn handlanger Naoufal F. (bekend als 'Noffel').

F. is in juli van dit jaar veroordeeld tot levenslang voor de moord op de Iraanse dissident Mohammad Reza Kolahi Samadi, die in Nederland onder de schuilnaam Ali Motamed leefde. Samadi was in Iran ter dood veroordeeld voor het plegen van een bomaanslag in 1981 en hield zich schuil in Nederland.

Het Landelijk Parket coördineert de zoektocht naar Taghi en "bevestigt noch ontkent" de link met Iran. Tegen NU.nl zegt een woordvoerder op geen enkele manier in te willen gaan op het artikel van De Telegraaf.

In de zomer van dit jaar meldden bronnen aan De Telegraaf dat de nog altijd voortvluchtige Taghi in Dubai zou verblijven. Het Openbaar Ministerie zei later aanwijzingen te hebben dat hij zich in de Golfregio in het Midden-Oosten bevindt.

'Taghi maakt gebruik van slechte verhoudingen'

De bronnen van De Telegraaf melden dat Taghi gebruikmaakt van de slechte relatie tussen Iran en Nederland. De twee landen hebben geen uitleveringsverdrag en ook diplomatiek loopt het niet erg soepel.

Uit informatie van Nederlandse en buitenlandse inlichtingendiensten zou blijken dat Iran achter in totaal twee liquidaties in Almere en Den Haag zat, waaronder de moord op Samadi. Ook zou Iran gepoogd hebben liquidaties uit te voeren in Denemarken en Frankrijk.

In reactie op de dreiging hebben drie Iraanse Nederlanders extra politiebeveiliging gekregen, meldde het onderzoeksprogramma Argos eerder deze maand.