Kinderopvangtoeslagen van nog eens 120 ouders zijn in 2015 zonder grondig onderzoek stopgezet door de fiscus, schrijft Trouw zaterdag op basis van een bron. Nog eens 170 soortgelijke zaken van de Belastingdienst worden momenteel onder de loep genomen, nadat het dagblad samen met RTL Nieuws onthulde dat in 2014 de kinderopvangtoeslag van ruim driehonderd ouders op basis van achterhaalde informatie was stopgezet.

De nieuwe groep gedupeerden waren betrokken bij gastouderbureau Florien in Rotterdam. Vermoedt werd dat de eigenaresse fraudeerde, maar zij kreeg nooit over de beschuldigingen te horen en geen inzage in het onderzoeksdossier, schrijft Trouw.

Volgens de krant zijn er in het dossier geen bewijzen van fraude te zien. De fiscus zou tot eenzelfde conclusie zijn gekomen in 2016, één jaar nadat de toeslagen waren stopgezet. Een woordvoerder zegt in een reactie tegen het dagblad dat, als er fouten zijn gemaakt, "de intentie er is om die mensen tegemoet te komen".

De ruim driehonderd ouders waarbij eerder werd vastgesteld dat hun toeslagen onterecht waren stopgezet, horen binnenkort hoe zij gecompenseerd worden. Een door staatssecretaris Menno Snel (Financiën) ingestelde commissie onder leiding van oud-minister Donner geeft daar binnen enkele weken uitsluitsel over.

Mogelijk fouten gemaakt bij nog meer zaken

Mogelijk hebben veel meer ouders nog recht op compensatie. Er worden 170 soortgelijke zaken van de Belastingdienst opnieuw bekeken door de Auditdienst Rijk (ADR), omdat Snel niet kon uitsluiten dat er in die zaken ook fouten zijn gemaakt. Hij benadrukte echter dat hij geen signalen binnengekregen heeft dat dat het geval is.

Volgens de bron van Trouw wordt onderzocht hoe het Combi Aanpak Facilitators (CAF-)team van de Belastingdienst dat deze zaken behandelde, zo heeft kunnen "ontsporen". Er zou een structurele werkwijze zijn ontwikkeld om toeslagen stop te zetten zonder bewijs van fraude, aldus de bron.

Gedupeerde ouders hadden jarenlang financiële problemen als gevolg van de onrechtmatige stopzettingen.