Circuit Zandvoort heeft officieel groen licht gekregen om voorbereidende werkzaamheden uit te mogen voeren voor de Formule 1-race van volgend jaar. De provincie Noord-Holland verstrekte vrijdag de cruciale vergunning hiervoor. Een woordvoerder van de Grand Prix bevestigt een bericht van het Haarlems Dagblad hierover aan NU.nl.

Begin deze week kreeg het circuit al te horen dat het vergunningsverleningstraject in een vergevorderd stadium was. Daarom werd alvast begonnen met de werkzaamheden. Die moeten er onder andere voor zorgen dat binnenkort kan worden gestart met onder meer de bouw van tribunes.

"De provincie en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bevestigen met deze ontheffing dat Circuit Zandvoort zorgvuldig te werk is gegaan in voorbereiding op de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in 2020", laat circuitdirecteur Robert van Overdijk vrijdagavond in een verklaring weten.

"Het circuit heeft aangetoond dat de stikstofdepositie in de komende jaren alleen maar minder wordt. Zoals de nieuwe wetgeving ook voorschrijft. Met deze stap laat Circuit Zandvoort ook zien dat we, zoals we gezegd en beloofd hebben, de wet en regelgeving zeer serieus nemen, ondanks dat anderen graag anders doen geloven", aldus Van Overdijk.

'Leefgebied rugstreeppad en zandhagedis vernield'

Natuur- en milieuorganisaties proberen de werkzaamheden op het circuit tegen te houden. De natuurorganisaties stellen dat het leefgebied van de rugstreeppad en de zandhagedis "permanent is vernield". Beide diersoorten hebben een beschermde status. In gebieden waar ze leven, mogen daarom niet zomaar werkzaamheden plaatsvinden. De rechter doet hierover dinsdag uitspraak in een kort geding.

De werkzaamheden op het circuit zijn nodig ter voorbereiding op de eerste Nederlandse Formule 1-race sinds 1985. De race staat gepland voor 3 mei 2020.