Na een zachte periode voor de tijd van het jaar staat er zondag een koudere periode voor de deur. Na het weekend blijft het koud en 's nachts neemt de kans op vorst toe.

Zaterdag wordt nog wel een zachte dag verwacht. De temperatuur loopt op naar waarden tussen 16 en plaatselijk zelfs nog 20 graden. De zon schijnt af en toe, maar een mooie lenteachtige dag wordt het niet. Er waait namelijk een flinke zuidwestenwind.

In de avond en nacht naar zondag valt op steeds meer plaatsen regen. De zachte lucht wordt verdreven en de temperatuur komt zondag daardoor niet boven 10 tot 12 graden uit. 's Middags is het vrijwel droog met soms ook zon.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zaterdag 18° 13° ZW 5 Zondag 12° 10° W 4 Maandag 12° 5° NW 3 Dinsdag 12° 2° NO 3 Woensdag 9° 2° ZO 3

Koude nachten op komst

Wat volgende week vooral opvalt, zijn de koude nachten. In de nacht naar maandag liggen de minima in het oosten en zuidoosten van het land op 2 tot 4 graden. Op meerdere plaatsen kan het aan de grond vriezen en kan er een enkele mistbank ontstaan.

In de daaropvolgende nachten kan het nog wat kouder worden. In de nachten naar dinsdag, woensdag én donderdag ziet WeerPlaza minima rond het vriespunt. "Of het ook daadwerkelijk zo koud wordt, is afhankelijk van de wind en opklaringen", meldt het weerbureau.