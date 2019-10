De overleden man die in de nacht van donderdag op vrijdag in een drugslab in Den Dungen (Noord-Brabant) is gevonden, is om het leven gekomen door een explosie. De politie meldt verder dat zijn identiteit nog niet is vastgesteld.

De politie is bezig met een sporenonderzoek in het drugslab aan de Spekstraat, aldus een woordvoerder. Het lab is gevestigd in een kas achter een woning.

Eerder op de dag werd de Landelijke Faciliteit Ondersteuning (LFO) opgeroepen vanwege het grote risico op gevaarlijke stoffen. Specialisten van deze dienst starten in de loop van de dag met de ontmanteling van het lab. Dit duurt vermoedelijk de hele dag.

De man werd ontdekt door de brandweer, nadat de hulpdiensten een melding ontvingen. Er waren geen andere personen in het bedrijfspand aanwezig. Aanvankelijk was niet direct duidelijk hoe de man om het leven is gekomen.

In de zaak zijn geen verdachten aangehouden.