De politie heeft vrijdag beelden gedeeld van twee nepverpleegkundigen die onlangs bloed afnamen bij een negentigjarige man uit Eindhoven en daarna zijn pinpas meenamen en zijn rekening plunderden.

De negentigjarige man deed onlangs open voor een man en vrouw die bij hem aanbelden. Volgens hen heerste er een gevaarlijke griepepidemie. De vrouw haalde daarop een tasje met meetinstrumenten tevoorschijn en nam een druppel bloed af bij het slachtoffer.

Haar handlanger liep ondertussen rond in de woning. Volgens de vrouw zou uit de meting blijken dat de man een te lage bloedwaarde had en dat hij pillen nodig had, hij moest daarvoor 1 euro pinnen. De hulpverleners zijn daarna met de pinpas van de man naar een pinautomaat gegaan en heb 4.000 euro van zijn rekening afgehaald.

De afgelopen weken zijn meerdere ouderen verspreid over Nederland slachtoffer geworden van de nieuwe babbeltruc, onder wie drie mensen in Utrecht. Ook zijn er meldingen gekomen uit Delft. Bij een 65-jarige vrouw in Goirle werd donderdagavond aangebeld door een vermeende nepverpleegkundige.

Eerder deze week liet Sybren van der Velden, projectleider Woninginbraak en Heling bij de politie, weten dat het niet gaat om losstaande incidenten. "Er lijken groepen aan het werk die het land intrekken en steeds met dezelfde methode proberen bij oudere bewoners binnen te komen."