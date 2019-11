Anthony B. uit het Gelderse Alem heeft donderdag drie jaar en vier maanden celstraf plus tbs opgelegd gekregen voor het misbruiken van zeven minderjarige meisjes en het vervaardigen van kinderporno van nog een grotere groep slachtoffers. De rechtbank in Zutphen noemde in de uitspraak de feiten "zeer ernstig".

Daarnaast moet B. een schadevergoeding betalen aan vijftien slachtoffers. De bedragen variëren tussen de 750 en 6.200 euro.

De man heeft bekend dat hij heeft toegeslagen bij slaapfeestjes van zijn kinderen. Als de logees dan sliepen, kwam hij de slaapkamer binnen en trok hij hun ondergoed weg. Vervolgens maakte hij daar beelden van.

Een van de meisjes is tijdens zo'n logeerpartij verkracht door de man. Een ander meisje werd wakker toen B. in de kamer kwam en sloeg alarm bij haar moeder.

De politie heeft vervolgens tienduizenden bestanden gevonden op harde schijven van B. Sommige beelden zijn stiekem gemaakt in en rondom het huis, bijvoorbeeld wanneer kinderen in het zwembad in de tuin zwommen.

B. verminderd toerekeningsvatbaar geacht

Volgens de rechter nam B. het risico dat de normale en gezonde seksuele ontwikkeling van de meisjes is of wordt doorkruist. "Daarbij dacht hij alleen aan zichzelf en hield hij op geen enkele wijze rekening met de slachtoffers." Ook beschaamde hij het vertrouwen van de ouders, aldus de rechtbank.

Deskundigen hebben gerapporteerd dat B. vermijdende trekken heeft en achten hem, onder meer vanwege zijn slechte inzicht in zijn eigen problematiek, verminderd toerekeningsvatbaar. De rechtbank neemt dit advies over.

Om herhaling te voorkomen legt de rechtbank naast een celstraf ook een langdurige en intensieve tbs-behandeling op. Het Openbaar Ministerie had eerder vijf jaar cel en tbs geëist tegen de man.

'Opluchting toen ik werd betrapt'

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak zei B. dat hij een zekere opluchting voelde toen hij werd betrapt. Hij heeft uitgebreid spijt betuigd. Ook liet hij weten het nut van zijn behandeling in te zien en beloofde hij hieraan mee te werken.

De man woonde al twintig jaar in het dorp en was actief in het verenigingsleven, zoals bij een activiteitenclub voor basisschoolleerlingen. De schok in het dorp met slechts zevenhonderd inwoners was dan ook groot toen de zaak aan het licht kwam.