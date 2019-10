In de nacht van donderdag op vrijdag is een overleden man aangetroffen in een drugslab in Den Dungen, een dorp in de buurt van Den Bosch. De politie vermoedt dat hij om het leven is gekomen doordat er iets is misgegaan tijdens de productie van drugs.

Wat er precies is misgegaan, is op dit moment niet bekend. Een woordvoerder van de politie meldt dat de Landelijke Faciliteit Ondersteuning (LFO) vanwege het grote risico op gevaarlijke stoffen een onderzoek start.

Het drugslab is gevestigd in een bedrijfspand aan de Spekstraat. Volgens de politie gaat het om een van de kassen bij een woning achter een voormalig tuincentrum. Over de identiteit van de overleden man is op dit moment nog weinig bekend. Zo is niet duidelijk of hij de bewoner is.

De man werd ontdekt door de brandweer, nadat de hulpdiensten een melding ontvingen. Er waren op dat moment geen andere personen in het bedrijfspand.